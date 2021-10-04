Polisten down sendromlu Ömer'e doğum günü sürprizi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten down sendromlu Ömer'e doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Polisten down sendromlu Ömer'e doğum günü sürprizi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri down sendromlu Ömer Bozdağ'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri down sendromlu Ömer Bozdağ'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, down sendromlu Ömer Bozdağ'ın doğum gününde pasta kesip mutluluğunu paylaştı.

Simav Emniyet Müdürü Onur Altındağ, 32 yaşına giren Ömer Bozdağ'ın polislik mesleğini çok sevdiğini, üzerinde polis arması bulunan doğum günü pastası kestiklerini belirtti.

Doğum gününde bir günlük polis komiseri olmanın mutluluğunu yaşayan Bozdağ, giydiği resmi kıyafetiyle, polis ağabeylerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Polisten down sendromlu Ömer'e doğum günü sürprizi

Polisten down sendromlu Ömer'e doğum günü sürprizi

Polisten down sendromlu Ömer'e doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Adil Karaismailoğlu Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Güzel Sözler Abdullah Avcı Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar Gazeteler Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Polisten down sendromlu Ömer'e doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:09:28. #1.11#