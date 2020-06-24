Polisten down sendromlu kişiye sürpriz doğum günü kutlaması
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Polisten down sendromlu kişiye sürpriz doğum günü kutlaması

Adana'da polis, down sendromlu kişiye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

24.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:25

Adana'da polis, down sendromlu kişiye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kent merkezinde yaşayan Tahsin Tekcan, iletişime geçtiği ekiplere, akrabası down sendromlu Sadık Koşar'ın çok sevdiği polislerle doğum gününü kutlamak istediğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Koşar'ın yaşadığı eve pastayla giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Doğum günü kutlanan ve hediyeler verilen Koşar, polis arabasına da bindirdi.

Polisten down sendromlu kişiye sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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