Polisten dolandırıcılık uyarısı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşları cep telefonu üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Vatandaşları uyaran ekipler, almaları gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

Dolandırıcılık olaylarında, maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlardan bu tür aramalara asla itibar etmemeleri istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürekli açıkladığımız üzere, hiçbir soruşturmayla ilgili, hiçbir makamın ve kamu kurumunun, asker, polis veya savcı olarak vatandaşlarımızdan para istemeleri söz konusu değildir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine bilgi verilmesi veya 155 (112) ihbar hatlarına şikayette bulunmaları ve kurumumuzu da bilgilendirmeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban