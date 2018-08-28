Polisten Dolandırıcılık Uyarısı

Sivas Emniyet Müdürlüğü, kentte sabit telefonlardan aranan vatandaşlara kendilerini il valisi, polis, asker, savcı gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan kredi kartları, hesap numaraları ve kart şifrelerinin istenildiği, arayanların etkili ve inandırıcı olmak amacıyla vatandaşlara ait açık kaynak bilgilerini de belirtilerek, ikna edildikleri ve hesaplarından para çekilmesi yoluyla mağdur edildikleri yönünde çok sayıda şikayet alındığını ifade edildi.

Bu şekilde ceryan eden olaylarda, maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlardan bu tür aramalara asla itibar etmemeleri istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürekli açıkladığımız üzere, hiçbir soruşturmayla ilgili, hiçbir makamın ve kamu kurumunun, asker, polis veya savcı olarak vatandaşlarımızdan para istemeleri söz konusu değildir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine bilgi verilmesi veya 155 (112) ihbar hatlarına şikayette bulunmaları ve kurumumuzu da bilgilendirmeleri önem arz etmektedir.



Vali ve diğer mülki makamların iletişim kanallarını kullanarak vatandaştan hiçbir şekilde para talebinde bulunamayacağını saygıdeğer halkımıza bir kez daha hatırlatır, bu tür isteklere inanmamalarını, tanımadıkları kişilerden gelen telefonlara yanıt vermemelerini, hiç kimseyle şifre ve kart numaralarını paylaşmamalarını önemle rica ederiz."