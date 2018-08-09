Polisten Dolandırıcılık Uyarısı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kahvehaneler ve camilerde vatandaşlara telefon dolandırıcılığına yönelik bilgilendirme gerçekleştirdikleri bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, önleyici polislik hizmetleri kapsamında art niyetli kişiler vatandaşlara zarar vermemeleri amacıyla kahvehane ve mahalle camilerinde vatandaşlara telefon dolandırıcılığına yönelik uyarıcı broşür dağıttıkları belirtildi.

Toplumda farkındalığın artırılması ve yeni yöntemlerle insanları aldatmaya çalışanların önüne geçilmesi için çalışma yapıldığı vurgulanan açıklamada, sık sık karşılaşılan telefon dolandırıcılığı olayları konusunda broşürlerde dikkat edilecek hususların yer aldığı dile getirildi.

Telefonla arayıp kendilerini savcı, polis, jandarma veya herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin suç ve terör örgütlerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Arayan şüpheliler, 'örgüt banka hesabınızı ele geçirmiş, vergi borcunuz var, kimliğiniz bir soygunun olay yerinde bulundu' gibi iddiaları öne sürerek, 'size yardım edeceğiz, evinizde altın varsa göndereceğimiz sivil polis memuru arkadaşa verin, paranızı verin, biz onları koruyup olayın ardından size teslim edeceğiz.' söylemlerinde bulunmaktadırlar.

Bunlara inanmayınız. Size ücretsiz olarak sigorta yapmak isteyenlere, 'cezanız var ödeyin, hediye göndereceğiz' diyenlere, verdikleri hesap numarasına para yatırmanızı isteyenlere inanmayın. Hiç bir kamu görevlisi para, altın veya sair değerli eşya isteme yetkisi yoktur. Böyle durumlarda 155 polis imdat hattını arayın veya bizzat polis merkezine giderek bilgilendirmeler yapın."