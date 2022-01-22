Polisten denize düşen genci kurtarma seferberliği - Haberler
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Polisten denize düşen genci kurtarma seferberliği

Polisten denize düşen genci kurtarma seferberliği
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da falezlerden düşen ve denizde hareketsiz bulunan gence, polis yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

ANTALYA'da falezlerden düşen ve denizde hareketsiz bulunan gence, polis yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Adı öğrenilemeyen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Falezlerden düştüğü değerlendirilen ve deniz üzerinde hareketsiz biri olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri denizdeki gence karadan ulaşamayınca deniz polisinden yardım istedi. Denizdeki genci bota alarak Antalya Yat Limanı'na getiren ekipler, bot içerisinde ve karada üzerinden kimlik çıkmayan gence yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Gelen sağlık ekipleri genci ambulansa aldıktan sonra, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.


Polisten denize düşen genci kurtarma seferberliği

Polisten denize düşen genci kurtarma seferberliği

Polisten denize düşen genci kurtarma seferberliği

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Son Dakika Haberleri

Muratpaşa, Antalya, Polis, Kalp, Güncel, Haber

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