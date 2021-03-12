Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği
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Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği

12.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:29
Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dar gelirli ailelere kıyafet desteği verildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dar gelirli ailelere kıyafet desteği verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından Bağlar ve Güzeltepe mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteğinde bulunulup, kadın acil destek uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. - MUŞ

Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği
Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği
Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği
Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği
Polisten dar gelirli ailelere kıyafet desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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