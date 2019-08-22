Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

22.08.2019 12:30
Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince toplam 6 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar neticesinde 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi. E.O.Ç., F.Ş.K. ve M.K.Ç. gözaltına alınırken, V.K. firar etti. Şüpheliler adliyeye sevk edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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