POLİSTEN, ÇOCUKLARA YAYA GEÇİDİ KULLANMA EĞİTİMİ

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'kırmızı çizgi' uygulaması kapsamında polisler, yaya geçidi kullanımı hakkında öğrencilere eğitim verdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'kırmızı çizgi' uygulaması kapsamında polisler, yaya geçidi kullanımı hakkında öğrencilere eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların trafikteki güvenliğinin sağlanması ve yaya geçişlerine farkındalığının oluşturulması amacıyla başlatılan 'kırmızı çizgi' uygulaması kapsamında, ilçe genelinde birçok noktada yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise öğrencilere yaya yolu kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim verdi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda yaya geçidi nedir, nerelerde bulunur, yaya geçidi bulunmayan yerlerde karşıya geçme, sürücülerin yaya geçitlerinde uyması gereken kurallarla ilgili uygulamalı eğitim verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı