Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Haber

Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi

Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi Aileleriyle birlikte balkona çıkıp polisin çaldığı marş ve şarkılara coşkuyla eşlik eden çocukların o anları drone ile de kaydedildi Adana Emniyet Müdürlüğü virüs nedeniyle üstü açık otomobil ile oluşturduğu kortejle...

23.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:52
Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi

Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi

Aileleriyle birlikte balkona çıkıp polisin çaldığı marş ve şarkılara coşkuyla eşlik eden çocukların o anları drone ile de kaydedildi

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü virüs nedeniyle üstü açık otomobil ile oluşturduğu kortejle çocukların bayramını kutladı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri iptal edilince Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çocuklara bayram sürprizi yaptı. Polisler, üstü açık bir otomobil ve diğer araçlarla oluşturdukları kortejle sokak sokak gezerek balkonlara çıkan çocukların bayramını kutladı. Çocuklar ve aileleri de balkonlarda polisin çaldığı şarkı ve marşlara Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti. Bazı çocukların kostüm giydiği gözlenirken, çoğu çocukta da Atatürk posterli tişört olduğu görüldü. Bu anlar havadan drone ile de kaydedilirken, renkli görüntüler yansıdı.

Çocuklar, polisin bayram sürprizinin kendilerini çok mutlu ettiğini, çok sevindiklerini söyledi.

Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi

Kaynak: İHA

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