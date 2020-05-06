Polisten çocuklara kırmızı düdük

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından 2-8 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle sürücülere bilgilendirici broşür çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından 2-8 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle sürücülere bilgilendirici broşür çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi polisleri Kahramanmaraş-Gaziantep karayolundaki uygulama noktasında hem denetim yaptı, hem de vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında evde kalan çocuklara sürücüler vasıtasıyla, 'evdeyim ama aklım trafik kurallarında' ve 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' başlıklı broşürler dağıttı.

Polisler, broşürün yanı sıra sürücülerin evlerinde kalan çocuklarına da kırmızı düdük hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, "Malum, korona virüsle ilgili 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşlarımız evlerinde kalıyor. Bu yılki slogan ise, 'evdeyim ama trafik aklımda' ve 'trafikte her yıl daha iyiye'. 2019 yılı yaya öncelikli trafik ilan ediliş ve 2020 yılında da yine yaya önceliği ön planda tutulmakta. Bu hafta da yayalarla ilgili özel denetimlerimizde olacak ve özellikle yaya kazalarına neden olan ve görünürlüğünü azaltan kaldırımlara park eden araçlarla ilgili uygulamalarda yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ise öncelikli yayalarımız içindir. Burada da uygulama yaparak hem kurallarla ilgili broşür, hem de evlerinde kalan çocuklara kırmızı düdük göndererek onları unutmuyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA