Polisten çocuk ve gençlere yönelik uygulama

10.09.2019 15:09

Balıkesir polisi il genelinde 'Okul Çevreleri ve Okul Çevrelerindeki Şahıslara Yönelik Uygulama' gerçekleştirildi. Polis ekipleri uygulama esnasında 2 bin 99 kişiye kimlik sorgulanası yaptı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 143 ekip ve 371 personelin katılımıyla 228 okul çevresi, 389 umuma açık yer çevresinde yapılan Türkiye Çocukların ve Gençlerin Korunmasına yönelik okul çevresi, yaya geçitleri ve okul servis araçlarında, okul çevresindeki Umuma açık yerlerde yapılan uygulamada; Umuma açık yerlerde ve diğer alanlarda bulunan 2 bin 99 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda; Çeşitli suçlardan olmak üzere 1 aranan şahıs yakalanırken, 368 okul servis aracı denetlendi. Bu denetimlerde; "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", "Emniyet Kemeri Takmamak", "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri basta olmak üzere toplamda 8 sürücüye cezai işlem uygulandı, eksikliği tespit edilen 6 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA