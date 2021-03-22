Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon
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Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon

22.03.2021 19:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:10

Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon -Tekirdağ'da cezaevi firarisi bir zanlı, temizlikçi kılığında gizlenirken yakalandı Tekirdağ'da cezaevi firarisi bir zanlı, temizlikçi kılığında gizlenirken yakalandı.

Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon

-Tekirdağ'da cezaevi firarisi bir zanlı, temizlikçi kılığında gizlenirken yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da cezaevi firarisi bir zanlı, temizlikçi kılığında gizlenirken yakalandı.

Filmleri aratmayan operasyon, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden firar eden A.B. (39), polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının temizlikçi kılığında kaçmak üzereyken yakalandığı öğrenildi.

20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası var

Cezaevi firarisi A.B.'nin, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit, silahla yağma, basit yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suç dosyasından kaydı bulunduğu ve 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

A.B. adlı suç makinesi, emniyetteki işlemlerinin ardından önce savcılığa akabinde cezaevine gönderildi.

Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon
Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon
Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon
Polisten cezaevi firarisine filmleri aratmayan operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN BOLAT

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