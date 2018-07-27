Polisten "Ceza Sahası" Operasyonu

Samsun merkezli düzenlenen ve 40 ili kapsayan yurt dışı bağlantılı internet üzerinden yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 35'i ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 10 kişi ise Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2.5 ay süren takip ve çalışmalar sonucu 3 gün önce "Ceza Sahası" adı verilen yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Samsun merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Amasya, Trabzon, Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, Diyarbakır, Konya ve Hakkari illerinde bulunduğu 40 ili kapsayan operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 45 kişi gözaltına alındı. Bahis oynayan Samsun dışındaki illerdekilerin üçüncü şahısların hesabına para yatırdıkları, Samsun il içinde ise her Salı günleri paraların kasa tabir edilen kişiler tarafından elden toplandığı ve 100 liradan 50 bin liraya kadar bahis oynandığı tespit edildi. Para yatırılan üçüncü şahıslara ait hesapların ise tespit edilememesi için 15 günde bir değiştirildiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 35 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 10 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN