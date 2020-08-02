POLİSTEN BAYRAMDA HELİKOPTERLE DENETİM POLİS ekipleri Kurban Bayramı'nda helikopterle hem trafik hem de asayiş denetimi yaptı.

POLİS ekipleri Kurban Bayramı 'nda helikopterle hem trafik hem de asayiş denetimi yaptı. İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, havadan denetimlerine bayram öncesinde olduğu gibi bayramda da devam etti. Helikopterle denetim gerçekleştiren polis ekipleri, kaçak kurban kesen kişileri karadaki ekiplere bildirerek müdahale edilmesini sağladı. Öte yandan helikopterde bulunan Otoyol Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden görevli komiser de havadan trafik kurallarına uymayan araçların plakalarını karadaki ekiplere bildirdi. Plakası alınan otomobillere ceza kesildi. Havadan denetim gerçekleştiren polis ekipleri çıkan bir yangını da bildirerek yangına hızlı şekilde müdahale edilmesini sağladı. Polis helikopteri ile denetimlerin bayram süresince devam edeceği öğrenildi. - İstanbul Kaynak: DHA