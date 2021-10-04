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Polisten balyozlu operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten balyozlu operasyon

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, sahte alkol imalatı yapılan gizli mahzene balyozlarla duvarı yıkarak girebildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, sahte alkol imalatı yapılan gizli mahzene balyozlarla duvarı yıkarak girebildi. Ekipler içerideki yaklaşık 2,5 ton alkol, şişe, kapak, etiket ve damıtma bidonuna el koydu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda bir iş yerinin gizli girişi bulunan mahzende sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde mahzene operasyon düzenlendi. İş yerinin girişini bulamayan ekipler, ellerinde balyozlarla mahzenin duvarını yıkarak içeri girebildi.

Gördükleri manzara karşısında şaşıran ekipler, imalathane olarak kullanılan mahzende 2 ton 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 adet şişelenmiş alkol, 2 bin 500 adet kapak, 63 adet etiket, 400 adet boş şişe, 4 adet 250 litrelik alkol imalatında kullanılan damıtma bidonu ele geçirdi. Ekipler operasyonda 1 kişiyi de gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Polisten balyozlu operasyon

Polisten balyozlu operasyon

Polisten balyozlu operasyon

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