Polisten Aydos Ormanı'nda mangal denetimi Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarında orman yangınlarına karşı denetim yaptı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarında orman yangınlarına karşı denetim yaptı. Mangal yakmak isteyen vatandaşlara izin verilmedi.

Son zamanlarda sıklıkla çıkan orman yangınları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması" konulu genelge gönderdi. Orman yangınlarındaki insan faktörünü ortadan kaldırmayı amaçlayan genelgede ayrıca ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin de kullanılmasına izin verilemeyeceği belirtildi. Genelge kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarından denetim yaptı.

VATANDAŞLAR UYARILDIDenetimlerde mangal ve semaver yakanlar uyarılarak mangal ve semaverler söndürüldü. Uyarıları dikkate almayanlara para cezası kesildi. Aydos Ormanı'na piknik yapmaya gelen Erkan Tarım, "Biz bugün geldik. İşletme sahibi de bize bir şey söylemedi. Memurlar uyardı, biz de söndürdük. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı. Denetimlerin ormanlık alanlarda düzenli olarak yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA