Polisten Antalya halkına teşekkür klibi
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Polisten Antalya halkına teşekkür klibi

Polisten Antalya halkına teşekkür klibi Antalya polisi, 'Bu başarı sana çok yakıştı Antalya' dedi Vefa Sosyal Destek Grubundaki yardım ekipleri aracılığıyla 219 bin 171 çağrı talebinin karşılandı 97 bin 774 haneye 97 milyon 974 bin lira nakdi yardım dağıtımı polis ekiplerince yapıldı Antalya...

18.06.2020 01:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:39

Polisten Antalya halkına teşekkür klibi

Antalya polisi, 'Bu başarı sana çok yakıştı Antalya' dedi

Vefa Sosyal Destek Grubundaki yardım ekipleri aracılığıyla 219 bin 171 çağrı talebinin karşılandı

97 bin 774 haneye 97 milyon 974 bin lira nakdi yardım dağıtımı polis ekiplerince yapıldı

ANTALYA - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uyan Antalyalılara teşekkür etmek için, 'Bu başarı sana çok yakıştı Antalya' adlı klip çekti. Klipte, Vefa Sosyal Destek Grubundaki yardım ekipleri aracılığıyla 219 bin 171 çağrı talebinin karşılandığı belirtilerek, 97 bin 774 haneye 97 milyon 974 bin lira nakdi yardım dağıtımının da polis ekiplerince yapıldığı ifade edildi.

Dağların yamacından çekilen bir görüntüyle başlayan klipte, kentin en işlek caddeleri de yer aldı. Klipte, "Dağların yamacına, denizin kıyısına, masmavi gökyüzüne hatta özlemlerinize ara verdiniz. Bir kahvenin hatırı kırk yıllık dostluklara, muhabbete, sohbete ara verdiniz. Türk'e 'dur' demek zor, günden güne bütün emeğini, canını dişine takar da döker alın terini. İstemeye istemeye çalışmaya da ara verdiniz. Ama biz güvenliğe asla ara vermedik. 9 bin 15 personelle 7 gün 24 saat huzurunuz ve sağlığınız için gözümüzü kırpmadık" ifadeleri yer aldı.

Milletin ihtiyaç duyduğu her yere, polisin ivedilikle ulaştığının belirtildiği klipte, "Havadan, denizde ve karada şehrin dört bir yanında daima görevdeydik. Titizlikle yürüttüğümüz bu süreçte, sizlerin de desteğiyle salgın tehlikesinin büyümesine fırsat tanımadık. Korona virüsle mücadelede artık kontrollü hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan bu süreci de hep birlikte aşacağız" cümleleri kullanıldı.

Klipte, bazı rakamlar da açıklandı. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubundaki yardım ekipleri aracılığıyla 219 bin 171 çağrı talebinin karşılandığı, 8 bin 46 iş yeri faaliyetinin ise geçici süreyle durdurulduğu kaydedildi. Aynı zamanda 97 bin 774 haneye 97 milyon 974 bin lira nakdi yardım dağıtımının da polis ekiplerince yapıldığı ifade edildi.

Diğer yandan salgın sürecinde 22 yol kontrol noktası oluşturulduğu, 264 bin 456 araç ve 430 bin 46 vatandaşın denetlendiği belirtilerek, şartları uygun olmayan 5 bin 956 aracın kent girişinde çevrildiği bildirildi. Klip sonunda ise, "Bu başarı sana çok yakıştı Antalya' denildi.

Polisten Antalya halkına teşekkür klibi

Kaynak: İHA

Manşet

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