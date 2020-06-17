Polisten Antalya halkına teşekkür klibi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten Antalya halkına teşekkür klibi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uyan Antalyalılara teşekkür etmek için, 'Bu başarı sana çok yakıştı Antalya' adlı klip çekti.

Polisten Antalya halkına teşekkür klibi
17.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:19

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uyan Antalyalılara teşekkür etmek için, 'Bu başarı sana çok yakıştı Antalya' adlı klip çekti. Klipte, Vefa Sosyal Destek Grubundaki yardım ekipleri aracılığıyla 219 bin 171 çağrı talebinin karşılandığı belirtilerek, 97 bin 774 haneye 97 milyon 974 bin lira nakdi yardım dağıtımının da polis ekiplerince yapıldığı ifade edildi.

Dağların yamacından çekilen bir görüntüyle başlayan klipte, kentin en işlek caddeleri de yer aldı. Klipte, "Dağların yamacına, denizin kıyısına, masmavi gökyüzüne hatta özlemlerinize ara verdiniz. Bir kahvenin hatırı kırk yıllık dostluklara, muhabbete, sohbete ara verdiniz. Türk'e 'dur' demek zor, günden güne bütün emeğini, canını dişine takar da döker alın terini. İstemeye istemeye çalışmaya da ara verdiniz. Ama biz güvenliğe asla ara vermedik. 9 bin 15 personelle 7 gün 24 saat huzurunuz ve sağlığınız için gözümüzü kırpmadık" ifadeleri yer aldı.

Milletin ihtiyaç duyduğu her yere, polisin ivedilikle ulaştığının belirtildiği klipte, "Havadan, denizde ve karada şehrin dört bir yanında daima görevdeydik. Titizlikle yürüttüğümüz bu süreçte, sizlerin de desteğiyle salgın tehlikesinin büyümesine fırsat tanımadık. Korona virüsle mücadelede artık kontrollü hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan bu süreci de hep birlikte aşacağız" cümleleri kullanıldı.

Klipte, bazı rakamlar da açıklandı. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubundaki yardım ekipleri aracılığıyla 219 bin 171 çağrı talebinin karşılandığı, 8 bin 46 iş yeri faaliyetinin ise geçici süreyle durdurulduğu kaydedildi. Aynı zamanda 97 bin 774 haneye 97 milyon 974 bin lira nakdi yardım dağıtımının da polis ekiplerince yapıldığı ifade edildi.

Diğer yandan salgın sürecinde 22 yol kontrol noktası oluşturulduğu, 264 bin 456 araç ve 430 bin 46 vatandaşın denetlendiği belirtilerek, şartları uygun olmayan 5 bin 956 aracın kent girişinde çevrildiği bildirildi. Klip sonunda ise, "Bu başarı sana çok yakıştı Antalya' denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen Haber
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgilisiyle tatilde' haberlerine açıklık getirdi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Donald Trump Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: Polisten Antalya halkına teşekkür klibi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 10:38:05. #1.14#
title