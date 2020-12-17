Polisten anlamlı bağış
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Polisten anlamlı bağış

17.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:49
Polisten anlamlı bağış

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kızılay Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kızılay Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi. Polis ekipleri emniyete gelen Kan Bağış Tırında kan bağışında bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kan Bağış Tırını ziyaret ederek, bu zor günlerde Covid-19 salgını sebebiyle emeklerini esirgemeyen sağlık çalışanlarına ve bağış yapan personele teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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