Polisten Alkol Kontrolü

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde Bölge Trafik ekipleri, alkol kontrolü gerçekleştirdi.



Korkuteli Bölge Trafik ekipleri, Datköy Mahallesindeki Kontrol noktasında sürücülere yönelik alkol denetimi yaptı. Uygulama sırasında polis ekipleri, sürücülerin alkol almamalarını ve kontrollü araç kullanmalarını istedi. Trafik kazalarının başta gelen nedenlerinden birinin alkol olduğunu dile getiren görevliler, trafik kazalarının yüzde 98'inin insan hatalarından kaynaklandığını belirtti.



Polis'in yapmış olduğu alkol denetimi uygulamasından memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar ise, "Polis ve Jandarmamız bizlerin can ve mal güvenliği için denetim yapıyor. Alkollü bir sürücü kendi can ve mal güvenliğini tehlikeye atarken, karşıdaki vatandaşların da can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu sebeple polisimize ve jandarmamıza yaptığı bu uygulamadan dolayı teşekkür ediyoruz" dediler. - ANTALYA