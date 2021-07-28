Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı
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Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı

Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaparken, bir motosikletin arka koltuğunda oturan yaralı kadını gören Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, sürücüye kadının kim olduğunu sordu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaparken, bir motosikletin arka koltuğunda oturan yaralı kadını gören Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, sürücüye kadının kim olduğunu sordu. Sürücünün annesi olduğu öğrenilen yaralı kadın ekip otosuyla evine götürülürken, sürücü belgesi olmayan sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 100 motosiklet sürücüsü denetlendi. 60 sürücüye toplam 50 bin TL cezai işlem uygulanırken, 4 motosiklet trafikten men edildi.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan uygulamaya katılan İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de sürücülere kask konusunda uyarılarda bulundu.

O sırada uygulamada durdurulan motosikletin sürücüsü Sakuş Y.'nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Motosikletin arka koltuğunda oturan sağ bacağından yaralı kadını gören Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, sürücüye kadının kim olduğunu sordu. Yaralı kadının sürücünün annesi olduğunu öğrenen Müdür Baydemir, uygulama noktasına bir ekip çağırdı. Yaralı kadın, güvensiz taşındığı motosikletten indirilip ekip otosuyla evine götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. - BURSA

Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı
Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı
Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı
Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı
Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı
Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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