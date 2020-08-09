Polisten Adalar'da koronavirüs bilgilendirmesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten Adalar'da koronavirüs bilgilendirmesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ve halk plajlarında, mesire alanları, iskele, meydanlar ile cadde ve sokaklarda vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

09.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:14

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ve halk plajlarında, mesire alanları, iskele, meydanlar ile cadde ve sokaklarda vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

Adalar'da çalışma yapan ekipler, vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler ile koronavirüsü fırsat bilerek dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini de vatandaşlara anlattılar.

Kovid-19'un belirtileri ve nasıl bulaştığı hakkında da bilgi veren ekipler, belirtilerin göstermesi halinde vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını ifade ettiler.

Ayrıca denizde boğulmalara karşı vatandaşların daha dikkatli olunması istendi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirici broşürleri de vatandaşlara dağıttı.

Polisten Adalar'da koronavirüs bilgilendirmesi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti Dünya
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Spor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Güncel
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Cemal Enginyurt
Magazin Müjde Ar Coşkun Sabah Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Çocuk Otobüs Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Polisten Adalar'da koronavirüs bilgilendirmesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 14:26:46. #1.15#
title