Polisten Adalar'da koronavirüs bilgilendirmesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ve halk plajlarında, mesire alanları, iskele, meydanlarla cadde ve sokaklarda vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ve halk plajlarında, mesire alanları, iskele, meydanlarla cadde ve sokaklarda vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

Adalar'da ekipler, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler ile koronavirüsü fırsat bilerek dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini de vatandaşlara anlattılar.

Kovid-19'un belirtileri ve nasıl bulaştığı hakkında da bilgi veren ekipler, belirtilerin göstermesi halinde vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.

Ayrıca denizde boğulmalara karşı vatandaşların daha dikkatli olunması istendi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirici broşürleri de vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA