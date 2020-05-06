Polisten 80 yaşındaki emekli avukata doğum günü sürprizi

Adana'da, yalnız yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaklaşık 2 aydır dışarı çıkamayan emekli Avukat Çetin Berköz'e (80), polis ekipleri yaş gününde pasta götürerek, sürpriz yaptı.

Adana'da, yalnız yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaklaşık 2 aydır dışarı çıkamayan emekli Avukat Çetin Berköz'e (80), polis ekipleri yaş gününde pasta götürerek, sürpriz yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yaşı gereği sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan Emekli Avukat Çetin Berköz'ü, 80'inci yaş gününde yalnız bırakmadı ve doğum günü pastasıyla birlikte evinde ziyaret ederek, sürpriz yaptı. Yıllar önce eşinden ayrıldığı ve 3 çocuğunun da şehir dışında yaşadığı öğrenilen Çetin Berköz, uzun yıllardır kentin Merkez Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde yalnız yaşıyor. Polisleri evinin kapısında görünce duygusal anlar yaşayan Berköz, 2 aydır evine ilk defa birilerinin geldiğini söyledi. Çetin Berköz, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak polislerle birlikte 80'inci yaşını kendisi için getirilen doğum günü pastasını üfleyerek kutladı. Berköz, daha sonra polislere ve basın mensuplarına bağlamasıyla "Hatırla Sevgili" adlı parçayı çalarak söyledi.

'80'İNCİ BAHARIMI YAŞAMIŞ OLDUM'

Aile yakını Arzu Erdem'in Adana polisinden ricası sonucu bu kutlamanın düzenlendiğini öğrenen Çetin Berköz, başta İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve tüm polis teşkilatına teşekkür etti. Bu sürpriz karşısında uzun zaman sonra çok mutlu hissettiğini belirten Berköz, "Hatırlanmam ve sizlerin gelmesinden dolayı mutluyum. Allah hepinizden razı olsun. 55 senelik avukatım. 80'inci baharımı yaşıyorum. Çok şaşırdım. Çünkü iki aydır ilk defa eve birileri girdi. 15 sene önce emekli oldum. Önceden her ay gezerdim. Turistik geziler yapıyordum. Ama virüs sonrası böyle oldu. Allah'ın izniyle bu virüs belasını defedeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA