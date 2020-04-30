Polisten 7 yaşındaki Ela'ya doğum günü sürprizi Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 7 yaşındaki Ela Karasu'ya, polis ekibi sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 7 yaşındaki Ela Karasu'ya, polis ekibi sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Paşabey Mahallesi'nde yaşayan Remziye Altun, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencisi yeğeni Ela Karasu'nun doğum gününü kutlayamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekibi, bir pastaneden temin ettikleri doğum günü pastası ile küçük Ela'nın evine gitti.

Annesiyle birlikte kapıya çıkan Ela, akrabası ve polislerin sürpriziyle karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen küçük kız, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledikten sonra polis ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA