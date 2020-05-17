Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Maltepe'de polis ekipleri, 6. yaş gününü kutlayan bir çocuğa doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.
17.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:20
Maltepe'de polis ekipleri, 6. yaş gününü kutlayan bir çocuğa doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğini arayan bir aile, 6 yaşındaki oğullarının doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini söyledi.
Polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde ikamet eden aileye doğum günü pastası alarak sürpriz yaptı. Pastayı 6 yaşındaki çocuğa vererek yaş gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.
Kaynak: AA