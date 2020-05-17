Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi Maltepe'de polis ekipleri, 6. yaş gününü kutlayan bir çocuğa doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

Maltepe'de polis ekipleri, 6. yaş gününü kutlayan bir çocuğa doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğini arayan bir aile, 6 yaşındaki oğullarının doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini söyledi.

Polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde ikamet eden aileye doğum günü pastası alarak sürpriz yaptı. Pastayı 6 yaşındaki çocuğa vererek yaş gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.

Kaynak: AA