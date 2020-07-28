Polisten 51 ilde "KAAN" uygulaması eğitimi
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Polisten 51 ilde "KAAN" uygulaması eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, 51 ilde özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin iş birliği ve koordinasyonun sağlaması amacıyla Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) eğitimleri verildi.

Polisten 51 ilde
28.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:54

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, 51 ilde özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin iş birliği ve koordinasyonun sağlaması amacıyla Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) eğitimleri verildi.

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından, 5 Kasım 2018'den bu yana yürütülen proje kapsamında, 30 büyükşehir dışındaki 51 ilde KAAN uygulaması eğitimleri gerçekleştirildi.

Uygulama ile özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, 51 ilde 10 bin 727 özel güvenlik görevlisine ve 3 bin 773 genel kolluk personeline eğitim verildi.

Kaynak: AA

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