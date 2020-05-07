Polisten 5 yaşındaki engelli Abdullah'a doğum günü sürprizi

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 yaşındaki yürüme engelli Abdullah'a doğum günü sürprizi yaptı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 yaşındaki yürüme engelli Abdullah'a doğum günü sürprizi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'de ikamet eden bir vatandaş polisleri çok seven ve polis olmak isteyen oğlunun doğum günü olmasından dolayı sürpriz yapmak isteyerek Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğünü aradı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kazım Karabekir Mahallesi Hisar Caddesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki yürüme engelli Abdullah'a doğum günü pastası yaptırıp giderek ailenin ailenin bu özel gününde sevinçlerine ortak oldu.

Kaynak: AA