Polisten 5 şahsa kumar baskını
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Polisten 5 şahsa kumar baskını

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adrese düzenledikleri kumar baskınında 5 kişiyi yakaladı.

Polisten 5 şahsa kumar baskını
27.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:08

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adrese düzenledikleri kumar baskınında 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden bir kişiye kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, diğer 4 kişiye ise kumar oynamak, sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro amirliği ekipleri akşam saatlerinde Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak üzerinde ruhsatı bulunmayan bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında K.K. (62), B.D. (32), İ.A. (52) ve H.O.D. (53) kumar oynadıkları sırada yakalanarak masa üzerinde bulunan 4 adet ıstaka, 1 adet yapboz, 1 takım okey taşları ve 225 TL nakit paraya el konuldu. Baskına A.K.'ye (43) kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, diğer 4 kişiye ise kumar oynamak, sosyal mesafeye uymamak ve maske takmama suçlaması ile işlem yapıldı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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