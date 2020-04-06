Polisten 4 yaşındaki Rıdvan'a doğum günü sürprizi
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Tekirdağ, Polis

Polisten 4 yaşındaki Rıdvan'a doğum günü sürprizi

Polisten 4 yaşındaki Rıdvan'a doğum günü sürprizi Ailesi istedi, 4 yaşındaki Rıdvan'ın doğum günü pastasını polisler getirdi Koronavirüs salgını nedeniyle Tekirdağ'da 155 Polis İmdat Vefa Destek hattına gelen yardım telefonun ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri...

06.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:43

Polisten 4 yaşındaki Rıdvan'a doğum günü sürprizi

Ailesi istedi, 4 yaşındaki Rıdvan'ın doğum günü pastasını polisler getirdi

TEKİRDAĞ - Koronavirüs salgını nedeniyle Tekirdağ'da 155 Polis İmdat Vefa Destek hattına gelen yardım telefonun ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Tahsin-Dilek Düden çiftinin isteğini geri çevirmedi.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan 4 yaşındaki Rıdvan'ın doğum günü olması nedeniyle 155 Polis İmdat telefonundan Rıdvan için pasta isteyen Düden ailesinin isteği geri çevrilmedi. Tekirdağ polisi aldıkları pastanın mumlarını 4 yaşındaki Rıdvan'ın evinin önünde yaktı. Polis ekipleri ellerinde pastayla içeri girerek Rıdvan'a doğum günü pastasının mumlarını üfletti.

Tekirdağ polisi tarafından pastayla doğum günü kutlanan Rıdvan'ın gözlerindeki sevinç herkesi mutlu etti.

Polisten 4 yaşındaki Rıdvan'a doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Polisten 4 yaşındaki Rıdvan'a doğum günü sürprizi
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