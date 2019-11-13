Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon
Haberler » 3. Sayfa » Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon - Haber

Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon

Balıkesir polisi, il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda, 4 uyuşturucu tacirini çok sayıda uyuşturucu madde ile yakaladı.

13.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20
Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon

polisi, il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda, 4 uyuşturucu tacirini çok sayıda uyuşturucu madde ile yakaladı.


Balıkesir İl , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 3,24 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy hap ile 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.