Polisten 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl genelinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan ve sevk eden şahıslara yönelik gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu yakalanırken 5 kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik uygulamalarında Ereğli'de yaklaşık 20 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ile birlikte uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Uygulama neticesinde Ç.K. ve F.D. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ilçede gerçekleştirdiği ikinci bir operasyonda uyuşturucu madde yetiştirilen ikamette 35 kök kenevir, ısınma, aydınlatma, havalandırma cihazları, 15 adet kimyasal sıvı ele geçirdi. Operasyon kapsamında A.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Devrek ilçesindeki uygulamada ise 3 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, H.T. ve A.B. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli şahıslara yönelik uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı ifade edildi. - ZONGULDAK

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