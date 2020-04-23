Polisten 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama Burdur'un Karamanlı ilçesinde polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da dünyaya gelen 2 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da dünyaya gelen 2 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Polis ekipleri ve Nimet Güvener İlkokulu Müdürü Fatma Yüce, pasta ve hediyelerle 7 yaşındaki Çınar Göktaş ve Elifnaz Günledi'yi ziyaret ederek doğum günlerini kutladı.

Evlerinde kendilerine getirilen pastanın mumlarını üfleyen çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Elifnaz Günledi, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve öğretmenini görünce mutlu olduğunu belirtti, kutlama için teşekkür etti.

Kaynak: AA