Polisten 15 kilometre kaçtı, mobilya mağazasına çarpınca yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından otomobiliyle mobilya mağazasına çarpınca yakalandı. Yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Halil İbrahim B., "Arabada silah var diye kaçtım" dedi.

Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda saat 05.00 sıralarında devriye görevi yürüten polis ekibi, şüphe üzerine 01 AFZ 777 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Polis ekibinin telsiz anonsu üzerine güzergahta önem alındı. D-400 karayolundan Sezai Karakoç Bulvarı'na dönen sürücü, Sarıçam ilçesine geçerek kaçışını sürdürdü. Buradan Kozan Bulvarı'na ardından ara sokaklara giren sürücü, izini kaybettirmeye çalıştı.

Bu arada mağazada, yaklaşık 30 bin liralık zarar oluştuğu belirtildi.