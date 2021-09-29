Pomem mülakat sonuçları hakkında araştırmalar sürmekte. POMEM mülakat sonuçları hakkında araştırmalar sürmekte. Sözlü mülakatlara katılan adaylar POMEM açıklandı mı? diye sormakta. Yapılan değerlendirmelerden sonra 27. Dönem POMEM sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. Peki, Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Polislik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların Ekim ayının sonuna kadar açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

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c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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