Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözlü mülakatlara katılan adaylar POMEM açıklandı mı diye sormakta. Yapılan değerlendirmelerden sonra 27. Dönem POMEM sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. Peki, Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Polislik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Pomem mülakat sonuçları hakkında araştırmalar sürmekte. POMEM mülakat sonuçları hakkında araştırmalar sürmekte. Sözlü mülakatlara katılan adaylar POMEM açıklandı mı? diye sormakta. Yapılan değerlendirmelerden sonra 27. Dönem POMEM sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. Peki, Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Polislik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların Ekim ayının sonuna kadar açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi, Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

b) Kendisinden istenileni kavrama, Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Alex Teixeira Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:45:40. #1.12#