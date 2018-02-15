Polisliği Türkiye'de Öğreniyorlar

SİVAS/ SERHAT ZAFER/ HALİFE YALÇINKAYA/ SERTAÇ BULUR - Ülkeler arası iş birliği anlaşmaları kapsamında farklı devletlerden polis adaylarını profesyonel şekilde yetiştiren Türk Polis Akademisi, bu kapsamda Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) Afgan polis adaylarına ve polisine eğitim veriyor.

Farklı ülkelerin polis adaylarına yönelik eğitim programları düzenleyen, geçmiş yıllarda Libya ve Suriye polisine eğitim veren Polis Akademisi, Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde son yıllarda Afgan polis adaylarını ve polisini eğitiyor.

Irak ve Somali polisine de temel polislikle ilgili destek olmaya hazırlanan Polis Akademisi, bu eğitimlerle bu alanda bölgede göz kamaştırıyor.

2 bin 981 Afgan, Sivas POMEM'deki eğitimi başarıyla tamamladı

Bugüne kadar Sivas POMEM'deki eğitim programını başarıyla tamamlayan bin 954 erkek ve bin 27 kadın Afgan, polis olarak mezun oldu.

Sivas POMEM'de 156'sı polis adayı, 86'sı ise uzmanlık eğitimi alan polis olmak üzere 242 Afgan kadına yönelik ekim ayında başlayan 6. dönem eğitim programı devam ediyor.

Türk Polis Teşkilatı'nın tecrübeleri ışığında yaklaşık 5 ay süren zorlu bir eğitim sürecine tabi tutulan Afgan polis adayları, polis usul ve esasları, polis hukuku, Afgan Anayasası modülleri, silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi, bilgisayar kullanımı, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, polis savunma taktikleri, ilk yardım, ifade alma, olay yeri inceleme, delil toplama, aile içi şiddet ve mağdurlara yardım ve terörizm gibi birçok alanda uygulamalı eğitim alıyor.

Son teknolojilerle donatılan eğitim merkezinde okçuluk, masa tenisi, bilardo, tenis, voleybol, basketbol, badminton ve futbol gibi birçok spor branşıyla ilgili imkanlardan yararlanan konuk polis adayları ve polisler, sağlık, terzi ve kuaför hizmetlerinden de faydalanıyor, zorlu eğitimlere rağmen kişisel bakımlarına da ayrı bir önem veriyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayarak ülkelerinde güvenliği sağlamayı amaçlayan Afgan kadınlar, eğitim sürecinde düzenlenen gezilerle Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

"Irak ve Somali polisine destek olacağız"

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademi olarak temel polis eğitimi, ilk kademe amir eğitimi, yüksek lisans ve doktora programları, emniyet teşkilatının hizmet içi eğitimlerini koordine etmek ve uluslararası alanda eğitim gibi 5 alanda faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Özellikle komşu ülkelerdeki polis teşkilatına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerini yoğun bir şekilde verdiklerini ve bu anlamda çok fazla talep aldıklarını ifade eden Çolak, "Afgan polisine yönelik polis temel eğitimi vermekteyiz, Sivas POMEM'de bu eğitimimizi yürütüyoruz." dedi.

Bu dönem 156 Afgan kadın polis adayına eğitim verdiklerini belirten Çolak, "Bu kişiler Afganistan'a döndükleri zaman polis memuru olarak kendi teşkilatlarında görev yapmaya başlayacaklar. Aynı zamanda kapasite geliştirme ve uzmanlık eğitimi de veriyoruz. Şu anda 86 Afgan polisine Sivas POMEM'de kapasite geliştirme ve uzmanlık eğitimi vermekteyiz." diye konuştu.

Geçmiş yıllarda Libya ve Suriye polisine yönelik eğitim verdiklerini anımsatan Çolak, "5 bin 300 Suriye polisini eğittik. Şu anda Irak ve Somali'ye yönelik çalışmalarımız var, bu çerçevede bazı planlamalar yaptık. Temel polislikle ilgili Irak ve Somali polisine destek olacağız." açıklamasında bulundu.

Civar ülkelerden bu anlamda polis temel eğitimiyle ilgili teklifler aldıklarını ve bunları değerlendirdiklerini vurgulayan Çolak, şöyle devam etti:

"Diğer eğitim alanımız olan ilk kademe amir eğitim alanıyla ilgili de uluslararası eğitimimiz son sürat devam ediyor. Şu anda Polis Amirleri Eğitim Merkezimizde 18 farklı ülkeden ilk kademe amir eğitimi alan 143 öğrencimiz var. Bunların 31'i Afgan. İlk kademe amir eğitiminde hem amirlikle ilgili eğitim veriyoruz hem de aynı zamanda güvenlik yönetimi alanında tezsiz yüksek lisans yaptırıyoruz. Bu kişiler ülkelerinde polis liderleri olacaklar, dolayısıyla teorik bilgiyle donatmamız lazım, bu çerçevede o eğitimleri de veriyoruz. Ayrıca Afgan polisinin kapasite geliştirmesine yönelik hem ülkelerinde danışmanlık yapıyoruz hem bazı alanlarda Türkiye'ye geliyorlar ve burada uzmanlık eğitimleri de veriyoruz. Yüksek lisans doktora eğitiminde de 16 farklı ülkeden 25 yüksek lisans ve doktora öğrencimiz var."

Türk Polis Akademisinin Avrupa Polis Akademileri Birliği ve Uluslararası Polis Akademileri Birliğine üye olduğunu aktaran Çolak, "Avrupa Polis Akademileri Birliğinin Başkan Yardımcılığını yürütüyorum. Uluslararası Polis Akademileri Birliğinin başkanlığını ve sekreteryasını yürütüyoruz. Uluslararası Polis Akademileri Birliğinin 52 farklı ülkeden 67 üyesi var." dedi.

"Hedefimiz bölgede polis eğitiminde lider ülke olmak"

Polis eğitiminde zamanın gereklerinin yakalanması gerektiğine işaret eden Yılmaz Çolak, konuşmasını şunları söyledi:

"Hedefimiz bölgede polis eğitiminde lider ülke olmak, şu anda da bunda ciddi bir mesafe kat ettik. Özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Asya'dan gelen talepler bunun bir göstergesi. Avrupa ile zaten AB projeleri çerçevesinde çok sıkı çalışıyoruz. Dolayısıyla hem Avrupa'daki polis eğitimi hem de hizmet içi temel eğitimle de bütün faaliyetlerine katılarak aktif bir şekilde bulunmaya çalışıyoruz. Bununla da kendi eğitimimize olumlu bir şekilde yansıtma gayretindeyiz. Böyle olunca da hem bizim verdiğimiz polis eğitiminde kalite yükseliyor hem de temel misyonumuz olan polis eğitimde lider ülkelerden biri haline gelme misyonu çerçevesinde civarımızdaki özellikle kardeş ülkelerden yoğun bir şekilde polis eğitimine yönelik talepler almaya başladık. Bu bizi mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

"Profesyonel Afgan polis teşkilatı oluşturulması amaçlanıyor"

Sivas POMEM Müdürü Kadir Yırtar ise 2011 yılında Türk ve Afgan hükümetleri arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde başlayan eğitimlerde bugüne kadar 2 bin 981 öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti.

Sivas POMEM'in tecrübeli kadrosu ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli kadrolarında alanında uzman eğiticiler ile Afganistan ve Japonya'dan gelen uzman eğiticiler tarafından adaylara temel ve ileri derecede polislik bilgi ve becerilerini kazandırma eğitimleri verildiğini vurgulayan Yırtar, "Dost ve kardeş ülke Afganistan'ın geleceğinde, güvenli ve barış içerisinde yaşaması için oluşturulacak bir emniyet teşkilatının temel taşlarını burada iyi polisler yetiştirerek yardım etmek ve bu bağlamda onların yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla özveri içerisinde arkadaşlarımızla çalışmaktayız." diye konuştu.

Afgan polislerden sorumlu Albay Razia Osmani ise Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığını vurguladı.

İki ülkenin kardeş olduğuna dikkati çeken Osmani, şunları kaydetti:

"Özellikle polis eğitimi konusunda Türkiye'nin Afganistan'a büyük katkıları var. Burada çok güzel ve kaliteli bir eğitim veriliyor, Afganistan'a göre buradaki eğitim şartları daha iyi. Özellikle bayan polis adayları için Türkiye en uygun ortamdır."