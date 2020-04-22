Polisliğe ilgi duyan miniğe sürpriz Polisliğe ilgi duyan miniğe sürpriz Muğla'nın Fethiye ilçesinde 155'i arayıp polislerle fotoğraf çekilmek isteyen 4 yaşındaki Minik Cem Buğa'ya ekipler sürpriz yaptı.

Polisliğe ilgi duyan miniğe sürpriz

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 155'i arayıp polislerle fotoğraf çekilmek isteyen 4 yaşındaki Minik Cem Buğa'ya ekipler sürpriz yaptı.

Oğlunun polisler ile fotoğraf çektirmek istemesi üzerine Cem'in annesi Gül Buğa 155' arayarak yardım istedi.

Ekipleri Yeni Mahalle 1175 Sokak'ta yaşayan Buğa'nın evine gelerek sürpriz yaptılar.

Ekipler Balon ve Türk bayraklarıyla evin bahçesini süsledi. Ekipler daha sonra Cemil ve arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.

Gül Buğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun polisleri çok sevdiğini söyledi. Ekiplerin talebine hemen cevap verdiğini ve ziyarete geldiklerini anlatan Buğa, "Oğlum çok mutlu oldu. Polis ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA