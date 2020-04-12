Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden pastalı sürpriz Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden pastalı sürpriz Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polislik mesleğine hayranlık duyan 21 yaşındaki spastik engelli Murat Biber'i İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri ziyaret ederek, pastalı sürpriz yaptı.

Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden pastalı sürpriz

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polislik mesleğine hayranlık duyan 21 yaşındaki spastik engelli Murat Biber'i İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri ziyaret ederek, pastalı sürpriz yaptı.

Patlangıç mahallesinde yaşayan Spastik engelli Biberi'in, babası Nevzat Biber, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro amirliğine bağlı yunus ekipleri yoldan geçerken oğlunun polisleri çok sevdiğini ve dışarıya çıkmadığı söyledi. Bunu üzerine yunus ekipleri ayrıca Murat'ın pastayı sevdiğini öğrendi. Yunus ekipleri, aldıkları pastayla engeli çocuğa sürpriz yaptı.

Murat sohbet eden ekipler, engelli çocuğa dezenfekte işlemlerinin ardından verilmek üzere polis şapkası ve yunus timi arması hediye etti.

Nevzat Biber, yaptığı açıklamada "Oğlunun yasak nedeniyle dışarıya çıkamadığını evde tüm gün sıkıldığını söyledi.

Oğlunun polis görme isteğini yoldan geçen ekiplere ilettiği, ekiplerin kendilerini kırmadığını belirten Biber, "Allah devletimizden de polislerimizden de razı olsun. Bu zor günlerde bizi kırmadılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA