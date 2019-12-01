Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden doğum günü sürprizi

01.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:39

Ağrı'da polislik mesleğine hayranlık duyan ve polis olmayı isteyen 12 yaşındaki engelli Özcan Dayanmaz'ı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile polis ekipleri ziyaret ederek, doğum günü sürprizi yaptı.

Ağrı'da yaşayan "Serebral palsi (beyin felci) hastası Özcan Dayanmaz'ın (12) ablası Sibel Dayanmaz, İl Emniyet Müdürlüğüne kardeşinin polislik mesleğine olan hayranlığını ve bu mesleğe duyduğu ilgiyi anlatan mail yazdı.

Mailinde, kardeşinin polislerle bir gün geçirmek istediğini belirten Sibel Dayanmaz, kardeşinin doğum gününde polislerle beraber olması durumunda çok mutlu olacağını yazarak yardım istedi.

Mesajı okuyan ve oldukça duygulanan İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de polis hayranı çocuğun hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

İl Emniyet Müdürü Özen, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personeliyle engelli çocuğu evinde ziyaret etti.

Evde engelli çocukla sohbet eden polisler, üzerinde "İyi ki doğdun Özcan" yazılı pastayla Özcan'a doğum gününü sürprizi yaparak çeşitli hediyeler verdi.

Polislerle bir gün geçiren Yorulmaz, adeta hayallerini gerçekleştirerek, telsiz kullandı, trafik aracında gezerek hayranlık duyduğu polislerle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Polis şapkası takarak ekiplerle hatıra fotoğrafı çektiren Yorulmaz, doğum günü sürprizi için polislere ve Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA