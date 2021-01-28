Polislerin "5 liralık çabası" teşekkür aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polislerin "5 liralık çabası" teşekkür aldı

28.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:31
Polislerin

Yozgat'ta polisler, üzerinde telefon numarası yazılı not kağıdı ile yerde buldukları 5 lirayı, parayı kaybeden öğrencinin babasına teslim etti.

Yozgat'ta polisler, üzerinde telefon numarası yazılı not kağıdı ile yerde buldukları 5 lirayı, parayı kaybeden öğrencinin babasına teslim etti.

Dörtyol kavşağında görev yapan polisler, yerde 5 lira ve içinde Saliha Nur ismi ile telefon numarası yazılı not buldu. Telefon numarasından Saliha Nur'u arayan polis, para kaybedip kaybetmediğini ve telefon numarasını kime verdiğini sordu.

Saliha Nur'un telefon numarasını arkadaşı Zehra Sude Budak'a verdiğini belirtmesi üzerine polis, arkadaşının annesinin telefon numarasını alarak aileye ulaştı.

Anne İlknur Budak ile görüşen polis, çocuklarının düşürdüğü parayı bulduklarını ve gelip almalarını istedi.

Anne Budak, bu sırada eve gelen kızı Zehra Sude'ye para kaybedip etmediğini sorunca Zehra Sude, cebindeki 5 lira ve arkadaşının telefonunu not ettiği kağıdın olmadığını fark etti.

Yaşananları öğrenen Zehra'nın babası Erdoğan Budak, polislerin yanına gidip parayı aldı ve çabalarından dolayı onlara teşekkür etti.

Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zehra Sude Budak, AA muhabirine, kırtasiyeye kaynak kitap almaya gittiğinde karşılaştığı Saliha Nur'dan telefon numarasını alıp kağıda not ettiğini, yolda notu ve 5 lirayı düşürdüğünü annesi söyleyince fark ettiğini belirterek, "Durumu babama ilettik, babam da teşekkür etmek için polislerin yanına gitti. Polislerimize çok teşekkür ediyorum, 5 lira olmasına rağmen beni arayıp bulmuşlar." dedi.

Baba Erdoğan Budak da "Kızımın telefonu yok, Zehra arkadaşının telefon numarasını not etmiş ve parayla beraber katladığı kağıdı düşürmüş. Parayı almaya gidip gitmeme konusunda tereddüt ettim. 5 lira denince önemsemeyiz ama polislerin bu duyarlı davranışlarından dolayı en azından bir teşekkür etmek istedim. Yanlarına gidip kendimi tanıttım, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Serdar Ortaç Engin Akyürek Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Türk İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polislerin "5 liralık çabası" teşekkür aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 10:34:36. #1.16#
title