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Polisleri saatlerce uğraştırdı, emniyet müdürü çatıya çıkıp ikna etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Polisleri saatlerce uğraştırdı, emniyet müdürü çatıya çıkıp ikna etti Karabük'te kamu kurumunun çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi polisi saatlerce uğraştırırken, olaya müdahale eden İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ çatıya çıkarak şahsı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

KARABÜK (İHA) - - Polisleri saatlerce uğraştırdı, emniyet müdürü çatıya çıkıp ikna etti

KARABÜK - Karabük'te kamu kurumunun çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi polisi saatlerce uğraştırırken, olaya müdahale eden İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ çatıya çıkarak şahsı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Olay, Yenişehir, Ö. Lütfü Özaytaç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin duvarlarında yaşanan çatlaklıklardan risk oluşturduğu tespit edilen ve boşaltılması istenen yardım için gittiği valilikte istediği yanıtı alamayan Tevfik K. isimli şahıs Defterdarlık binasının çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı çatıda gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, binanın tam karşısındaki kaldırıma geçip ellerinde cep telefonlarıyla olup biteni görüntülemeye çalışarak, yaşananları film izler gibi izledi. Polis ekipleri daha sonra vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise şahsın atlama ihtimaline karşı çadır açtı.

Saatlerce ikna için dil döken polisler sonuç alamayınca olay yerine İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile Tevfik K.'nin eşi ve çocukları geldi. Emniyet müdürünün sorunlarının çözümü için yardımcı olacağını ifade etmesi üzerine şahıs bulunduğu yerden inerek intihar etmekten vazgeçti.

Eşi ve çocukları ile aşağıya inen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisleri saatlerce uğraştırdı, emniyet müdürü çatıya çıkıp ikna etti

Polisleri saatlerce uğraştırdı, emniyet müdürü çatıya çıkıp ikna etti

Polisleri saatlerce uğraştırdı, emniyet müdürü çatıya çıkıp ikna etti

Polisleri saatlerce uğraştırdı, emniyet müdürü çatıya çıkıp ikna etti

Polisleri saatlerce uğraştırdı, emniyet müdürü çatıya çıkıp ikna etti

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

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