Polisleri görünce aracını terk edip kaçan sürücü saklandığı kümeste yakalandı

24.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:17

KONYA'da polisin rutin uygulama yaptığını gören sürücü S.Ö., aracını park edip kaçtı. Durumu fark eden poliste S.Ö.'yü saklandığı kümeste yakaladı. Polise, araç kullanıp kullanmadığını ispat etmelerini isteyen ve alkollü olduğu belirtilen S.Ö.'ye 'sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak', 'polisin 'Dur' ikazına uymamak', 'alkolmetre cihazına üflememek', 'sürücü belgesiz araç kullandırtmak' suçlarından toplam 8 bin 750 lira para cezası uygulandı, otomobili de trafikten men edildi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geçen cumartesi günü kentin farklı noktalarında rutin yol kontrol uygulaması yaptı. Sürücüler tek tek durdurulup, kimlik ve alkol kontrolü yapıldı.POLİSİ GÖRÜNCE ARACINI TERK EDİP KAÇTI Polis, kontrol noktasına yaklaşık 100 metre kala bir sürücünün, aracını park edip kaçtığını fark etti. Bunun üzerine ekipler kaçan kişinin peşinden koştu. Yapılan aramada sürücü S.Ö. oradaki bir binanın kümesinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö., "Benim arabadan haberim yok. Ben hiçbir şey kullanmıyordum, orada oturuyordum" dedi. Polis alkol metreyi üfletmek isteyince S.Ö., "Ben araç kullanmıyordum orada oturuyordum niye üfleyeceğim? Araç başında beni gördüğünüz mü? Var mı kamera kaydığınız? Üflemiyorum. Kimseden kaçmadım. Ben araç falan da kullanmıyordum" dedi.

Park ettiği 42 ADJ 273 plakalı aracında yapılan aramada içki şişesine rastlandı. Gözaltına alınan S.Ö. hakkında 'Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç¸ kullanmak, polisin 'Dur' ikazına uymamak, alkolmetre cihazına üflememek, sürücü belgesiz araç kullandırtmak' suçlarından toplam 8 bin 750 lira para cezası uygulandı. Otomobili de trafikten men edildi. S.Ö. de polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA