Polisleri av tüfeğiyle tehdit eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Polisleri av tüfeğiyle tehdit eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Polisleri av tüfeğiyle tehdit eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de aracını hatalı park ettiği gerekçesiyle kendisini uyaran polisleri av tüfeğiyle evinin camına çıkarak tehdit eden Adil Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de aracını hatalı park ettiği gerekçesiyle kendisini uyaran polisleri av tüfeğiyle evinin camına çıkarak tehdit eden Adil Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mamure Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Adil Y., hatalı park ettiği aracını kaldırması için kendisine telefonla ulaşan polislere evinin camından av tüfeği göstererek tehdit ve hakaretler savurdu. Bunun üzerine 68 yaşındaki adamın evine polis ekipleri sevk edildi. Kendisini eve kilitleyen ve aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyleyen Adil Y., özel harekat polislerinin 3 buçuk saat süren operasyonu sonucunda silahı alınarak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Adil Y., Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde yapılan ilk muayenesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Adil Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin sağlık kurulu heyeti tarafından verilecek rapor neticesinde tedaviye alınmasına karar verileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Polisleri av tüfeğiyle tehdit eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler
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