Polislere ve sağlık çalışanlarına bal hediye etti Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde arıcılık yapan bir vatandaş, polis ve sağlık çalışanlarına bal hediye etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde arıcılık yapan bir vatandaş, polis ve sağlık çalışanlarına bal hediye etti.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde arıcılık yapan Murat Yeninar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ve teşilatlarının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayan polislere hazırladığı balları takdim etti.

Türkiye Arıcılar ve Çiftçiler Dayanışma Platformu Kahramanmaraş Şube Başkanlığı görevini de yürüten Murat Yeninar, "Ülkemizin ve şehrimizin güvenliği, halkın huzuru için çalışan polislerimize, koronavirüs ile mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz minneti göstermek, moral vermek amacıyla ürettiğim balı hediye ettim." dedi.

Yeninar, yaklaşık 50 kilogram bal hediye ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA