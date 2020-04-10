Polislere uygulama noktasında sürpriz yaptı 100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polisler için vatandaşlar sürpriz kutlama hazırladı.

100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polisler için vatandaşlar sürpriz kutlama hazırladı. Polislere pasta hazırlayan vatandaşlar ayrıca ekiplere hijyen kiti de hediye etti..

Korona virüs pandemisi nedeniyle D-100 Karayolu Kaynaşlı mevki'inde polisler uygulama noktası oluşturdu. Kontrol noktasında araçları durdurarak denetleyen ve ateş ölçen polisler, ayrıca sürücüleri de korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. 10 Nisan polis günlerini de görevleri başında geçiren ve korona virüs salgını nedeniyle günlerini kutlayamayan polislerin bu özel günlerini unutmayan vatandaşlar, polislere sürpriz yaptı. Uygulama noktasında önce kontrolden geçen vatandaşlar daha sonra hazırladıkları pastaları ve hediyeleri polislere verdi.

Uygulama noktasında polislere sürpriz yapan vatandaşlardan Hüseyin Oğuz Erdem, eski bir polis memuru olduğunu belirterek, meslektaşlarının günlerini kutlamak için böyle bir sürpriz hazırladıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar içlerinde hijyen malzemelerinin olduğu hediye paketlerini polislere teslim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA