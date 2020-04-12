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Kırklareli, kavga, Polis, Güncel

Polislere sürpriz yıl dönümü kutlaması - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kavga ve hırsızlık ihbarlarına giden polis ekiplerine, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapıldı.

12.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:21
Polislere sürpriz yıl dönümü kutlaması - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kavga ve hırsızlık ihbarlarına giden polis ekiplerine, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Kırkakıncılar Motosiklet Derneği üyeleri, Karakaş Mahallesi Sancaktar Caddesi'nde kavga ihbarında bulundu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan polis ekipleri, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Dernek üyeleri bölgeye gelen polis ekiplerini alkışlarla karşıladı.

Dernek Başkanı Bünyamin Saygılı, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

Polislerin canla başla zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Saygılı, huzur ve güven ortamının sürmesini diledi.

Şehit eşi de polislere sürpriz yaptı

2012 yılında Tunceli'de, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Yıldırım Akbulut'un eşi de polis ekiplerine sürpriz yaptı.

155 ihbar hattını arayan Pelin Naciye Akbulut, evinin kapısının açık olduğunu ve hırsızlık yapılmış olabileceğini söyledi.

Daha sonra bölgeye gelen mahalle bekçileri ile polis ekiplerine sürpriz yaptıklarını açıklayan Akbulut, kuruluş yıl dönümlerinin kutlu olmasını diledi.

İhbardan sonra kısa sürede bölgeye gelen ekiplere teşekkür eden Akbulut, "Polis Haftası sebebiyle polis arkadaşlarımızı davet ettik. Onlara sahte ihbarda bulunduk. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Sürekli dışarıdalar. Benim abim de polis ona da bir sürpriz yapmak istedik. Burada gerekli mesafeleri koruyarak bir şeyler ikram ettik. İyi ki varlar, iyi ki bizim için dışarıdalar. Onlar dışarıda olduğu için bizler evdeyiz." diye konuştu.

Daha sonra 8 yaşındaki Barlas Akbulut da evlerine gelen polis ekiplerine GMG Kırklarelispor atkısı hediye etti.

Polislere sürpriz yıl dönümü kutlaması - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

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