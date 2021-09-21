Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum - Haberler
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Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum

ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren Özgür Arduç'un (36), yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren Özgür Arduç'un (36), yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Son sözleri sorulan Arduç, "Cezamın kesilmesini istiyorum" dedi.

Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Özgür Arduç'un polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'ye yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. Daha önceki duruşmalarda, polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğunun bildirilmesi üzerine mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor talep etti. Söz konusu raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanık Arduç hakkında, bir önceki duruşmada raporun gelme süresi göz önüne alınarak tahliye kararı verilmişti.

YEDİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 7'nci celsesi görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya polis memurlarından Zeki Çelik ve Özgür Arduç'un avukatı katılırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılmadı. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven taktığı ve tulum giydiği görüldü.

'CEZAMIN KESİLMESİNİ İSTİYORUM'

Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Cezamın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey demiyorum" yanıtını verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.


Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum

Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum

Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum

Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri
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