Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum

ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren Özgür Arduç'un (36), yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Son sözleri sorulan Arduç, "Cezamın kesilmesini istiyorum" dedi.

Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı.

Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Cezamın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey demiyorum" yanıtını verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.