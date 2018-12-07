Suçluları Yakalayıp, Para Karşılığında Serbest Bırakan 2 Polis Gözaltına Alındı
İstanbul'da 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kardeşi yakaladıktan sonra, yüklü miktarda para alarak serbest bırakan polis memurlarından 2'si yakalandı.
İstanbul'da 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kardeşi yakaladıktan sonra, yüklü miktarda para alarak serbest bırakan polis memurlarından 2'si yakalandı.
SUÇLULARI PARA KARŞILIĞINDA SERBEST BIRAKAN 2 POLİS GÖZALTINDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı, memur suçları birimi tarafından yapılan operasyonda aranan kişileri para karşılığı serbest bıraktığı iddiasıyla 2 polis gözaltına alındı.