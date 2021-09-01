Polislere para teklif eden Murat Özdemir hakkında 'rüşvet' ve 'hakaret'ten adli işlem!
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Polislere para teklif eden Murat Özdemir hakkında 'rüşvet' ve 'hakaret'ten adli işlem!

Polislere para teklif eden Murat Özdemir hakkında 'rüşvet' ve 'hakaret'ten adli işlem!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'MasterChef Türkiye 2018' yarışmasından diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle 'rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir hakkında ayrıca maske takmamaktan idari, alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye' yarışmasından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir'e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir'in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istendi. Çekici personeli, bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi.

"YEMİŞİM MEMURUNU!" Alkollü olduğu öne sürülen Özdemir, "Yemişim memurunu" diyerek, çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

Kaynak: Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)

Polislere para teklif eden Murat Özdemir hakkında 'rüşvet' ve 'hakaret'ten adli işlem!
Polislere para teklif eden Murat Özdemir hakkında 'rüşvet' ve 'hakaret'ten adli işlem!
Polislere para teklif eden Murat Özdemir hakkında 'rüşvet' ve 'hakaret'ten adli işlem!

Kaynak: Snob Magazin

Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı
Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı
Yine MasterChef Murat yine skandal! Polise ve jandarmaya hakaretler yağdırdı
Yine MasterChef Murat yine skandal! Polise ve jandarmaya hakaretler yağdırdı
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