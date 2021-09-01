Polislere para teklif eden Murat Özdemir hakkında 'rüşvet' ve 'hakaret'ten adli işlem!

'MasterChef Türkiye 2018' yarışmasından diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle 'rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir hakkında ayrıca maske takmamaktan idari, alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.